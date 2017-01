Am Montag deutet alles auf eine wenig veränderte Eröffnung an den US-Börsen hin. Nachdem der Dow-Jones-Index am Freitag nur ganz knapp an der 20.000er Marke gescheitert ist, fehlen zunächst die Impulse, die ihn über diese Hürde tragen könnten. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn ebensowenig auf der Agenda wie bedeutende Unternehmenstermine.

Auftritte zweier US-Notenbankvertreter könnten eventuell Aufschluss über die Geldpolitik der Fed in der nahen Zukunft geben. Die beiden Redner, die jeweiligen Präsidenten der regionalen Fed-Ableger von Boston und Atlanta, Eric Rosengren und Dennis Lockhart, sind derzeit aber nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Fiat Chrysler könnten im Blick stehen mit der Ankündigung des Automobilkonzerns, 1 Milliarde Dollar in zwei bestehende US-Werke zu investieren. Damit sollen 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die Pläne des Konzerns sind insofern bemerkenswert, als der designierte US-Präsident Donald Trump Druck auf die Branche ausübt, die Produktion an US-Standorten zu stärken.

Zudem teilte McDonald's am Montag mit, dass 80 Prozent seines Chinageschäfts an ein Konsortium verkauft würden, an dem Citic, deren Investmentgesellschaft Citic Capital Holdings und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle beteiligt sind. Der Verkaufspreis dürfte bis zu 1,66 Milliarden Dollar betragen.

