Lauda-Königshofen - Lufthansa-Aktie: Markanter Kurssturz - Chartanalyse Wie bereits am Freitagabend von der größten deutschen Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) mitgeteilt wurde, rechnet der Konzern in 2017 mit Mehrausgaben für Treibstoff in Höhe von 400 Millionen Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

