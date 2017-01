FMW-Redaktion

Sieht man sich die neuesten CFTC-Daten an, so scheint sich wenig verändert zu haben: nach wie vor gesucht ist der Dollar, die Long-Positionierung im Greenback liegt nun fast auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Vor allem gegen das britische Pfund und den mexikanischen Peso wurden die Dollar-Long-Positionen netto ausgebaut - während interessanterweise der Euro seit einigen Wochen vom Trend zur Long-Positionierung im Dollar ausgenommen ist. Vielmehr liegt die Zahl der Long-Kontrakte im Euro mit knapp unter 130.000 Kontrakten fast auf einem Allzeithoch - derzeit sind jedoch auch knapp 200.000 Short-Kontrakte im Euro-Dollar offen.

Am Wochenende hatte die Citigroup, die als eine der besten Währungsprognostiker am Markt gilt, eine massive Dollar-Aufwertung prognostiziert, sollte Trump seine Pläne auch nur annähernd durchsetzen können. Das wäre der größte Stimulus seit der Reagan-Ära, so die Citi, während gleichzeitig der US-Arbeitsmarkt robust und die Fed zunehmend hawkisher werde. ...

