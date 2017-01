Risikofreudige Trader konnten mit unserem Tipp Barrick Gold (WKN: 870450) leichte Tradinggewinne von bis zu 20% erzielen. Für Investoren überwiegen die Chancen weiterhin. Bei den Übernahmekandidaten Gold Standard Ventures (WKN: A0YE58) und Pretium Resources (WKN: A1H4B5) steht ebenfalls ein erfolgreiches Jahr an.

Am 21. Dezember sahen wir für Barrick Gold bei 13,60 € (14,20 US$) einen soliden Boden. Mittlerweile werden für die Aktie >16 € oder 17 US$ bezahlt und unsere Leser konnten relativ leicht einen 20%-Tradinggewinn einfahren. Die Ansage der Erholung erfolgte nur einen Tag vor dem endgültigen Boden, der am 22. Dezember gebildet wurde.

Kurzfristige Konsolidierung beendet und Zahlen am 15. Februar

Die Barrick Gold-Aktie befindet sich seit Sommer in einer Konsolidierungsphase, die vom Ausmaß eine satte Korrektur war. Trotzdem sollten Anleger weiterhin ein Auge auf den Titel werfen. Die Chancen für mittelfristige Kursgewinne sind nach wie vor ausgezeichnet. Allein bis zum letzten Hoch bei 23 US$ besitzt die Aktie 35% Gewinnpotenzial. Charttechnisch kann man die Zuversicht damit begründen, dass die Aktie trotz ihrer Wahnsinnsperformance von 200% im 1. Halbjahr 2016 "nur" 40% korrigierte und sich nun wieder im Aufwind befindet.

Als nächstes Ereignis dürfen Anleger auf die Zahlen des 4. Quartals und den Ausblick für das 1. Quartal 2017 gespannt sein, welcher am 15. Februar veröffentlicht werden sollte. Allerdings sind dort kaum negative Überraschungen zu befürchten. Die grobe Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...