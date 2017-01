In Anbetracht der stark gestiegenen Inflation in Europa fordern Top-Ökonomen von der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre milliardenschweren Anleihekäufe zu beenden. Bereits vor der letzten EZB-Sitzung im Dezember wurde Kritik am Kurs der EZB laut (mehr dazu hier und hier). Nun werden die Rufe nach einen Kurswechsel in der EZB-Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...