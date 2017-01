Der Schauspieler Dietz-Werner Steck ist tot. Wie am Montag bekannt wurde, starb der 80-Jährige bereits am 31. Dezember 2016. Steck, von seinen Fans oft "Schwäbischer Columbo" genannt, war erst Theaterschauspieler, bevor er in 25 "Tatort"-Folgen mitspielte.

Für seine schauspielerische Leistung als Kommissar wurde ihm 2002 die Verdienstmedaille seines Heimatlandes Baden-Württemberg verliehen. 2007 wurde Steck sogar zum Ehrenkommissar des Landeskriminalamtes ernannt - "wegen seiner Verdienste um das Ansehen der baden-württembergischen Polizei".