Bonn (ots) - Der stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Grünen-Politiker Robert Habeck sagte dem TV-Sender phoenix zur Debatte für mehr Sicherheit in Deutschland: "Die schwarze Null ist nicht so wichtig wie eine gute Ausstattung unserer Sicherheitsarchitektur."



