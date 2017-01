Klartext: VW und Bayer/Monsanto

Liebe Leserin, lieber Leser,

neue Zahlen von Volkswagen: Und zwar hat der Konzern die Zahlen zu den Auslieferungen im Dezember 2016 veröffentlicht - und damit sind dann auch die Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr 2016 bekannt.

Chart VW Stammaktie



Wird die "Kurslücke = Gap" nun geschlossen? Quelle: tradingview.com

Der Dezember 2016 hatte ein starkes Ergebnis gebracht: Laut VW ist die Zahl der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,4% (!) auf insgesamt 567.900 Fahrzeuge gestiegen. Und dann die Werte für das Gesamtjahr: Insgesamt 5,99 Mio. ausgelieferte Fahrzeuge, was einem Anstieg von 164.000 Stück bzw. 2,8% entsprach. Da kann man nicht meckern.

Gute Zahlen bei VW - eine Ausnahme ist aber der Heimatmarkt

Was davon dann unter dem Strich hängen blieb, das werden die Quartalszahlen bzw. der Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2016 zeigen. Aber natürlich dauert es bis dahin noch etwas: Die Zahlen für das Gesamtjahr 2016 stehen bei Volkswagen in diesem Jahr planmäßig am 14.3.2017 zur Veröffentlichung an. Insgesamt geben die Zahlen zu den Auslieferungen aber schonmal einen guten Vorgeschmack. Allerdings sah es regional gesehen bei VW nicht überall so gut aus: Im Heimatmarkt Deutschland gingen den Zahlen zufolge die Auslieferungen im Gesamtjahr 2016 laut VW um 7,2% zurück.

Dann der Blick auf Monsanto und Bayer:

Das Übernahme-Angebot für Monsanto von Bayer ist offiziell - die Übernahme "an sich" ist aber noch keineswegs durch, da auch noch die Kartellbehörden ein Wörtchen mit zu reden haben. Inzwischen hat Monsanto die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Zum ersten Quartal? Genau - denn es geht nicht um das Kalenderjahr, sondern um das Monsanto-Geschäftsjahr. Und da ticken die Uhren etwas anders insofern, als das laufende Geschäftsjahr bei Monsanto bereits am 1. September 2016 begann. Damit liegen nun die Zahlen zum ersten Quartal des Monsanto-Geschäftsjahres vor. Und, wie fielen diese aus?

Monsanto-Geschäftszahlen: 7 Cents Gewinn pro Aktie

Gut - aus Sicht von Monsanto. (Ob höhere Umsätze und Gewinne Monsantos für die Welt gut sind, lasse ich in dem Kontext außen vor. In kleinerer Runde würde ich es anders ausdrücken.) Denn die Umsätze (total net sales) stiegen kräftig, von 2,219 Mrd. Dollar auf 2,65 Mrd. Dollar. Monsanto verweist auf die Stärke des eigenen Geschäfts in Südamerika, was zu diesem Erfolg beitrug. Auf der Basis "Gewinn pro Aktie" gab es einen eindrucksvollen Turnaround: Nach 0,56 Dollar Miese im Vorjahresquartal waren es nun 7 Cents Plus pro Aktie. Steigende Umsätze und die Rückkehr in die Gewinnzone - darüber wird sich Bayer wahrscheinlich freuen (sofern die Übernahme zustande kommen wird natürlich).

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Wenn man etwas recht gründlich hasst, ohne zu wissen warum, so kann man überzeugt sein, dass man davon einen Zug in seiner eigenen Natur hat." - Hebbel

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr



Michael Vaupel