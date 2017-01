Die britische Investmentbank Barclays hat Glencore mit "Overweight" und einem Kursziel von 390 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Rohstoffkonzern verfüge zwar nicht über so Eisenerz-Vorkommen wie die Wettbewerber Vale, Rio Tinto oder BHP Billiton, sei in den vertretenen Rohstoffsegmenten aber sehr wettbewerbsfähig, lobte Analyst David Butler in einer Studie vom Montag. Die Aktie sei sein "Top Pick" im Sektor./edh/zb

AFA0033 2017-01-09/13:17

ISIN: JE00B4T3BW64