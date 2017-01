München (ots) - Am Wochenende kommen Autofahrer weitgehend störungsfrei auf Deutschlands Autobahnen voran. Wer während der Stoßzeiten auf den Ballungsraumautobahnen unterwegs ist, sollte allerdings ein kleines Zeitpolster einplanen. Auch auf den Wintersportrouten ist in den Vormittags- und Abendstunden des Samstags und des Sonntags etwas mehr los. Darüber hinaus sind witterungsbedingte Zeitverzögerungen möglich.



Die Staustrecken:



- A 1 Köln - Dortmund - Münster - Bremen - Hamburg - A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau - A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel - A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 München - Nürnberg - Berlin - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen - A 99 Umfahrung München



Auf der A 7 Flensburg Richtung Hamburg ist der Abschnitt zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr gesperrt. Kurzfristig angekündigte Sperren und mögliche Änderungen gibt es unter https://www.adac.de/reise_freizeit/verkehr/aktuelle_verkehrslage/.



