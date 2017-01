Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0527 -0,37% 1,0566 1,0537 +0,1% EUR/JPY 122,8686 +0,63% 122,1008 121,41 -1,6% EUR/CHF 1,0715 -0,41% 1,0758 1,0751 +0,0% EUR/GBP 0,8653 +0,67% 0,8395 1,1933 +1,5% USD/JPY 116,74 +1,02% 115,55 115,20 -0,1% GBP/USD 1,2163 -3,38% 1,2589 1,2574 -1,4%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,06 53,99 -1,7% -0,93 -1,2% Brent/ICE 56,06 57,1 -1,8% -1,04 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.179,80 1.172,90 +0,6% +6,91 +2,5% Silber (Spot) 16,53 16,49 +0,2% +0,04 +3,8% Platin (Spot) 974,35 968,05 +0,7% +6,30 +7,8% Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,0% -0,00 +1,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Montag deutet alles auf eine wenig veränderte Eröffnung an den US-Börsen hin. Nachdem der Dow-Jones-Index am Freitag nur ganz knapp an der 20.000er Marke gescheitert ist, fehlen zunächst die Impulse, die ihn über diese Hürde tragen könnten. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn ebensowenig auf der Agenda wie bedeutende Unternehmenstermine.

Auftritte zweier US-Notenbankvertreter könnten eventuell Aufschluss über die Geldpolitik der Fed in der nahen Zukunft geben. Die beiden Redner, die jeweiligen Präsidenten der regionalen Fed-Ableger von Boston und Atlanta, Eric Rosengren und Dennis Lockhart, sind derzeit aber nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Fiat Chrysler könnten im Blick stehen mit der Ankündigung des Automobilkonzerns, 1 Milliarde Dollar in zwei bestehende US-Werke zu investieren. Damit sollen 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die Pläne des Konzerns sind insofern bemerkenswert, als der designierte US-Präsident Donald Trump Druck auf die Branche ausübt, die Produktion an US-Standorten zu stärken.

Zudem teilte McDonald's am Montag mit, dass 80 Prozent seines Chinageschäfts an ein Konsortium verkauft würden, an dem Citic, deren Investmentgesellschaft Citic Capital Holdings und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle beteiligt sind. Der Verkaufspreis dürfte bis zu 1,66 Milliarden Dollar betragen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren zum Start in die zweite Handelswoche des Jahres leichter. Die Aktien der Lufthansa und die des Dialyse-Anbieters Fresenius Medical Care (FMC) fallen mit Verlusten von 5,2 und 6,1 Prozent auf. Bei der Lufthansa bemängeln Händler einen sehr vorsichtigen Ausblick auf das neue Jahr. Bei FMC drohen wegen neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen Einbußen auf dem wichtigen US-Markt. Die Aktie der Mutter Fresenius handelt knapp 4 Prozent leichter. VW steigen dagegen um 3,8 Prozent, gestützt von der Aussicht auf eine baldige Einigung im Abgasskandal in den USA. Die Aktien von Schaeffler verlieren 3,2 Prozent und Hella 5,5 Prozent, beide sind von JP Morgan abgestuft worden. Hochgestuft auf "Übergewichten" haben die Analysten dagegen die Stabilus-Aktien, die um 2,7 Prozent steigen. In Mailand steigen Fiat Chrysler nach der Ankündigung von Investitionen in US-Standorte um 1,3 Prozent. Den schwächsten Sektor stellen zum Wochenstart die Banken, der Sub-Index verliert 1,4 Prozent. Unicredit fallen um 3,5 Prozent. Schwer einzuordnen ist die Meldung, dass die US-Kanzlei Hausfeld einem Zeitungsbericht zufolge Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe gegen deutsche Banken vor bereitet.

Am Devisenmarkt schwächelt das britische Pfund, nachdem Premierministerin Theresa May erneut signalisiert hat, dass'die angestrebte Zuwanderungskontrolle eine rote Linie sei, über die nicht verhandelt werde. Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte mit dem Brexit unvermeidlich auch der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren gehen. Aus der Türkei ziehen Investoren weiterhin ihr Geld ab, die Lira fällt auf ein neues Allzeittief gegenüber dem Dollar.

DEVISEN

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gute Vorgaben der Wall Street haben am Montag auch das Börsengeschehen in Südostasien gestützt. Allerdings folgten nicht alle Börsen dem Trend, der festere Dollar belastete vor allem einige kleinere Handelsplätze wegen der Sorge eines fortgesetzten Kapitalabzugs. Der Dollar zog wegen der Zinserhöhungsfantasien in den USA auf breiter Front an. Daher stiegen auch die Renditen am Rentenmarkt, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Die Ölpreise gaben derweil nach, belastet von der erneut gestiegenen Anzahl der in den USA aktiven Förderanlagen. In Sydney wurde der Markt getragen von Aufschlägen im Banken- sowie Öl- und Gassektor, während sich Minenwerte schwach präsentierten. Santos kletterten um 2,4 Prozent, Woodside Petroleum um 1,3 und Oil Search um 1,2 Prozent. BHP Billiton und Rio Tinto gaben dagegen 0,1 bzw. 1,3 Prozent nach, die Titel des Eisenerzproduzenten Fortescue Metals gaben um 3,8 Prozent nach. Die australische Regierung hatte eine schwache Preisentwicklung für Eisenerz und Kohle bis Mitte 2017 vorausgesagt. Whitehaven Coal ermäßigten sich um 1,8 Prozent, nachdem das Bergbauunternehmen den Förderausblick bei bestimmen Aktivitäten im Bereich Kohle gesenkt hatte. Die vier Bankenwerte Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank sowie Australia and New Zealand Banking Group legten zwischen 1,2 und 1,7 Prozent zu. Der Sektor profitierte von steigenden Renditen. In Seoul zogen Samsung Electronics um 2,8 Prozent an. Analysten lobten die vorläufigen Geschäftszahlen zum vierten Quartal. Sembcorp Marine legten in Singapur um 2,3 Prozent zu. Die Tochter Jurong Shipyard hatte erneut einer Verschiebung von Lieferungen von Bohrinseln an North Atlantic Drilling zugestimmt. Analysten sagten, diese Regelung sei besser als eine Stornierung des Auftrages.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel weiten sich zu Wochenbeginn leicht aus. Der iTraxx Europe Index, der am Mittwoch auf ein Dreimonatstief gefallen war, steigt um 0,65 auf 96 Basispunkte. "Das Geschäft belebt sich wieder etwas, die Umsätze nehmen leicht zu", sagt ein Beobachter. Allerdings könne man noch immer nicht von einem liquiden Markt sprechen. So seien am Freitag im iTraxx Europe Index insgesamt nur 200 Abschlüsse mit einem Nominalvolumen von knapp 8 Milliarden Euro getätigt worden. "Das erlaubt noch immer keine Trendaussage", sagt der Beobachter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi-Absatz geht im Dezember leicht zurück

Audi hat im Dezember 2016 etwas weniger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum: die Verkäufe gingen leicht um 0,6 Prozent auf 157.450 Fahrzeuge zurück, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Während der Absatz in Europa um 13,7 Prozent zulegte, brach er in China um 14,4 Prozent ein.

BMW-Vorstand sieht vor 2020 keinen großen Durchbruch bei E-Autos

BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer erwartet trotz Förderprämie und der aktuellen Offensive vieler Hersteller keinen Durchbruch der Elektromobilität vor 2020. "Der Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen nimmt bei der BMW Group deutlich zu. Ich glaube aber, die Jahre zwischen 2020 und 2025 werden die wichtigsten für die E-Mobilität werden", sagte Schwarzenbauer der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

Continental bei Marge für 2017 vorsichtig

Continental hat dank eines starken Schlussquartals das zuletzt gesenkte Margenziel 2016 erreicht. Besonders gut lief es für den DAX-Konzern im Geschäft mit Winterreifen. Für das neue Jahr gibt sich Continental bei der Rendite aber vorsichtig: Die bereinigte EBIT-Marge soll trotz eines recht deutlichen Erlösanstiegs mehr als 10,5 Prozent "sicher erreichen".

VW ruft in China 49.480 Fahrzeuge zurück

Volkswagen ruft in China wegen möglicher Probleme mit dem Bremspedal 49.480 Fahrzeuge zurück. Betroffen sind nach Unternehmensangaben 44.718 Beetle und 4.762 Golf Variant, die zwischen Juli 2012 und Anfang August 2015 gebaut wurden.

Volkswagen-Absatz weiter von starkem Chinageschäft getrieben

Volkswagen hat auch im Dezember rasant zugelegt und dabei erneut von starken Verkäufen in China profitiert. Der Absatz der Marke VW stieg um 16,4 Prozent auf 567.900 Fahrzeuge, teilten die Wolfsburger mit. In China, dem mit Abstand größten Einzelmarkt des Konzerns, zogen die Verkäufe um knapp 29 Prozent an und damit deutlich stärker als im Gesamtjahr (+14 Prozent).

VW-Manager laut New York Times in USA festgenommen

