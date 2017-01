Frankfurt - Gold startet weitgehend unverändert bei rund 1.175 USD je Feinunze in die neue Handelswoche, Gold in Euro kostet 1.115 EUR je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Nach der etwa siebenwöchigen Verluststrecke zum Ende des Jahres hätten die Gold-ETFs zuletzt zwei Handelstage mit Zuflüssen hintereinander verzeichnet. Dem entgegen stehe allerdings ein weiterer Rückzug der spekulativen Finanzanleger. Diese hätten gemäß CFTC-Statistik in der Woche zum 3. Januar ihre Netto-Long-Positionen um 16% auf 36,6 Tsd. Kontrakte reduziert. Dies sei bereits der achte Wochenrückgang in Folge gewesen und stelle den niedrigsten Wert seit Anfang Februar dar. Der Rückzug der spekulativen Finanzinvestoren habe lange Zeit einer Erholung des Goldpreises entgegengestanden. In der letzten Berichtswoche sei der Goldpreis aber leicht gestiegen und habe seine Erholungsbewegung auch seitdem fortgesetzt, sodass der Gegenwind seitens dieser Anlegergruppe nun offenbar nachgelassen habe.

