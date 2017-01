Wien - Der Bantleon Dividend (ISIN LU1210052392/ WKN A14Q86) wird ab 16. Januar zum reinen "Long only"-Aktienfonds, so die Experten von "FONDS professionell"."Die mit der Investition des Teilfonds in Aktien entstehenden Aktienkursrisiken werden künftig nicht mehr abgesichert", heiße es in einer Mitteilung an Anleger, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Bislang habe das Management 50 Prozent des Aktienmarktrisikos absichern können. Beim Schwesterfonds Bantleon Dividend AR (ISIN LU1210057516/ WKN A14Q84) sei dagegen weiterhin eine hundertprozentige Absicherung möglich.

Den vollständigen Artikel lesen ...