Sentix-Konjunkturindex sendet Signale für Wachstum

Die Sentix-Konjunkturindizes starten schwungvoll ins neue Jahr. "Alle Weltregionen senden Signale, die deutliches Wachstum in Aussicht stellen. Insbesondere Euroland und Osteuropa sind die Gewinner", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner zur Umfrage für den Januar. "Für 2017 gilt es, sich für einen konjunkturellen Durchstart anzuschnallen." Auch die deutsche Wirtschaft bekommt eine Portion Wachstumsphantasie ab.

Deutsche Wirtschaft schaltet im Schlussquartal einen Gang höher

Zuwächse in der Produktion und beim Export dürften das Wachstum im Schlussquartal 2016 angeschoben haben. Die Volkswirte der Commerzbank rechnen deshalb damit, dass es sich zwischen Oktober und Dezember auf 0,5 Prozent beschleunigt hat. Im dritten Quartal hatte die deutsche Wirtschaft nur um 0,2 Prozent zugelegt. Der Ausstoß von Industrie und Bauwirtschaft war im November mit 0,4 Prozent zwar schwächer als erwartet geklettert, weil die Statistiker aber auch das Plus im Oktober von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben revidierten, zeigen sich die Analysten zuversichtlich.

Eurozone-Arbeitslosenquote stabil bei 9,8 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im November stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 9,8 Prozent. Das ist die niedrigste Quote, die seit Juli 2009 im Euroraum verzeichnet wurde. Volkswirte hatten diese Quote erwartet.

Bankenverband: EZB muss zinspolitische Wende einleiten

Die deutschen Banken haben die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer vorsichtigen Zinswende in diesem Jahr aufgefordert und ihr die US-Fed als Vorbild dafür empfohlen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass es jetzt langsam an der Zeit ist, einen ganz vorsichtigen Kurswechsel einzuleiten," sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer. "Es wäre ein gutes Signal, wenn die EZB sagen würde, dass sie bei ihrer Zinspolitik langsam eine Wende einleitet."

Frankreichs Notenbank erwartet höhere Wachstumsdynamik

Die französische Notenbank erwartet für das vierte Quartal 2016 eine Wachstumsbeschleunigung. Zwischen Oktober und Dezember dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein, prognostizierte die Banque de France auf der Grundlage einer Unternehmensumfrage. Im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nur um magere 0,2 Prozent gewachsen.

Schweizer Notenbank erzielt 24 Milliarden Franken Jahresgewinn

Die Nationalbank der Schweiz hat nach einem Verlust 2015 einen deutlichen Überschuss im abgelaufenen Jahr erzielt. Nach vorläufigen Berechnungen wird der Gewinn 24 Milliarden Franken betragen, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag mitteilte. Im Jahr davor war ein Verlust von 23,3 Milliarden Franken aufgelaufen.

Forschungsinstitut: Deutschland stößt trotz Energiewende mehr CO2 aus

Ungeachtet des Ausbaus von Windkraft und Solarfeldern bläst Deutschland mehr klimaschädliches Kohlendioxid in die Luft. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstitut Agora Energiewende in einer Auswertung für das Jahr 2016. Die Treibhausgasemissionen legten demnach im Vergleich zu 2015 um 8 Millionen auf 916 Millionen Tonnen zu, weil trotz sinkender Stromproduktion aus der Kohle Industrie, Verkehr und das Beheizen von Gebäuden mehr Klimagas ausstießen.

GB/Halifax Hauspreisindex Dez +1,7% gg Vm, +6,5% gg Vj

