Robo Advisor heißen sie. Und sie könnten das Potenzial haben, der neueste Schrei in der Finanz- und Börsenwelt zu werden. Wenn man sich das Grundprinzip anschaut, klingt das Ganze auch ziemlich vielversprechend: Nach einfacher Festlegung des Risikoprofils tätigt der von dir beauftragte Roboter deine Investitionsentscheidungen ganz von alleine. Du könntest dich also entspannt zurücklehnen.



Aber ist es wirklich so einfach? Lass uns der ganzen Sache mal etwas tiefer auf den Zahn fühlen, bevor wir die Beine hochlegen und uns auf unseren Roboter-Kumpel verlassen.

Was machen Robo Advisor denn nun wirklich?

Bei der Full-Service Robo Advisor Variante unterbreitet dein Anlageroboter dir Anlagevorschläge und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...