Beeinflussen Halbwahrheiten oder Lügen, über rechtsgerichtete Medien wie "Breitbart" verbreitet, künftig auch die Wissenschaft? Viele US-Forscher machen sich Sorgen - und bereiten sich vor.

In den USA zieht mancher Wissenschaftler in diesen Tagen vorsichtshalber Sicherungskopien seiner Forschungsdaten. Aus Angst, dass diese bald von öffentlichen Servern verschwinden könnten. Der designierte Präsident Donald Trump nannte den von Menschen gemachten Klimawandel eine Erfindung der Chinesen. Für faktenbasierte Forschung hat er bisher nicht nur wenig Begeisterung gezeigt, sondern in manchen Fällen offene Abneigung. Trumps erste Personalentscheidungen in Sachen Wissenschaft lassen Forscher um ihr unabhängiges Arbeiten fürchten, teils auch um ihren Job. In den großen Wissenschafts- und Umweltbehörden werden Spitzenposten neu besetzt.

Ein Überblick über Sparten und Problemfelder unter Trump:

Raumfahrtbehörde NASA

Welche der großen Nasa-Missionen weiter vorangetrieben werden, ist offen. Möglicherweise wird die bemannte Raumfahrt sich erstmal wieder Richtung Mond bewegen statt Richtung Mars - was Obama als Ziel ab 2030 ausgegeben hatte. Die kommerzielle Raumfahrt wird wohl in jedem Fall wichtiger werden. Das fast fertige Weltraumteleskop "James Webb", leistungsstarker Hubble-Nachfolger, dürfte auch wegen seiner schon Jahrzehnte laufenden Entwicklung wie geplant starten. Fraglich ist, ob die ab 2020 geplante, bemannte Asteroiden-Mission ARM (Asteroid Redirect Mission) und vor allem die auf die Erde fokussierten Projekte weiter laufen.

Wettersatelliten

Ein Teil der US-Wettersatelliten-Flotte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...