TerraForm Power, Inc. (Bethesda, Maryland, USA), Eigentümer und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen, berichtete am 06.01.2017, dass sein Tochterunternehmen TerraForm Power Operating 24 Photovoltaik-Bestandskraftwerke mit 365 MW in Großbritannien an die EE-Plattform Vortex verkaufen werde. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet.

