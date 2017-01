Frankfurt - Regelmäßig bröckeln die US-Exporte an Mais und Sojabohnen zu Beginn des neuen Jahres ab, weil dann die neuen südamerikanischen Ernten auf den Markt kommen, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Damit erhöhe sich die Konkurrenz für US-Ware. In diesem Jahr allerdings finde dies unerwartet früh und heftig statt. So seien etwa die US-Sojabohnenexporte in der letzten Berichtswoche auf 87,7 Tsd. Tonnen gefallen. Dies sei in der laufenden Saison 2016/17 bisher die geringste Menge gewesen. Eine Woche zuvor seien es noch 979,2 Tsd. Tonnen gewesen. In Umfragen sei davon ausgegangen worden, dass sich die bisher sehr starken US-Exporte noch halten würden. Laut Reuters seien Werte zwischen 800 Tsd. und 1,2 Mio. Tonnen erwartet worden. Bei Mais hätten die Exporte von gut 1 Mio. Tonnen in der Vorwoche auf zuletzt 429,3 Tsd. Tonnen nachgegeben - ebenfalls ein Saisontief. Auch hier sei noch mit deutlich höheren Zahlen gerechnet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...