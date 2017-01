Von Anna Wilde Mathews

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Krankenversicherer Unitedhealth stärkt seine Servicesparte Optum mit einem Milliardenzukauf. Für rund 2,3 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien will das Unternehmen die Surgical Care Affiliates Inc erwerben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Optum wolle Grundversorgung und Ambulanzdienste in 75 Märkten anbieten, hatte Unitedhealth angekündigt. Sie würde damit rund zwei Drittel der US-Bevölkerung abdecken. Der Dienstleister hat bereits in der jüngeren Vergangenheit kräftig zugekauft, darunter den Betreiber von Notfallkliniken MedExpress. Diesen will Optum in diesem Jahr ausbauen.

Surgical Care Affiliates war Ende September in 33 US-Bundesstaaten aktiv. 2015 kam das Unternehmen auf operative Einnahmen von rund 1,1 Milliarden Dollar. Schwesterunternehmen der Private-Equity-Firma TPG Capital halten rund 30 Prozent an Surgical Care Affiliates, sie unterstützen den Deal.

Unitedhealth zahlt nach eigenen Angaben 57 Dollar je Aktie, davon 51 bis 80 Prozent in Form von Unitedhealth-Aktien. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 07:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.