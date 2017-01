Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was gab es 2016 neues rund um das Thema Marketing Automation? Wir blicken zurück und haben 10 wichtige Marketing Automation Facts in einer übersichtlichen Infografik zusammengestellt.



http://ots.de/mpQhb



Webinar: 5 Digitale Marketing Trends bis zum Jahr 2018



artegic hat insgesamt fünf Trends identifiziert, die das digitale Marketing bis zum Jahr 2018 verändern werden. Das Webinar gibt es jetzt zum kostenlosen download unter: https://www.artegic.com/de/webinar-marketing-trends/



OTS: artegic AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61233.rss2



Pressekontakt: artegic AG Zanderstraße 7 53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0 Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de https://www.artegic.de Twitter: http://twitter.com/artegic Facebook: http://facebook.com/artegic