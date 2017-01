Volkswagen muss in China erneut fast 50 000 Autos in die Werkstätten rufen. Grund sind mögliche Probleme mit dem Bremssystem bei Beetle und Golf. Dabei ist China für VW so wichtig wie kein anderes Land.

Rückrufe sind ein heikles Thema für Volkswagen in China. Als die Wolfsburger 2014 fast eine halbe Million Autos wegen Problemen mit der Hinterachse in die Werkstätten beorderten, gab es Proteste in vielen Großstädten. Ähnlich hatten schon Kunden bei einer Rückrufaktion im Vorjahr reagiert. Nun steht die nächste Rückrufaktion an - allerdings in deutlich kleinerem Umfang.

Wegen Problemen mit dem Bremssystem müssten fast 50.000 Autos in die Werkstätten, kündigte das chinesische Zentralamt ...

