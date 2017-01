Genf - Laut Bloombergs veröffentlichten Konsensschätzungen werden die Schwellenländeraktienmärkte dieses Jahr mit 14 Prozent das stärkste Gewinnwachstum verzeichnen, so Mathieu Negre, Head of Global Emerging Equities bei Union Bancaire Privée. Im Vergleich dazu würden für die Märkte in den USA voraussichtlich 12 Prozent, in der EU 13 Prozent und in Japan 7 Prozent erwartet.

