Eon will in einer wissenschaftlichen Studie die Qualität der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen ermitteln. Dazu wolle der Energiekonzern gemeinsam mit dem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) und dem Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern) mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...