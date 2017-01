20.000 Punkte im Dow Jones, ja, aber es gibt Alternativen, wenn in anderen Regionen. Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest schaut optimistisch ins Jahr 2017. US-Nebenwerte stehen bereits zum Verkauf, sehr selektiv gehen Anleger und Investoren am US-Markt vor. Was wird gekauft und warum? Wo sind europäische Alternativen? Wie relativ stark zum Rest ist der Dow Jones (noch)? Wie stark bleibt der US-Dollar? Mit welchen Folgen? Robert Rethfeld schaut sich mit Antje Erhard auf den wichtigsten Finanzmärkten um.