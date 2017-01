Berlin (ots) - 9. Januar 2017 - Erstmals scheint ein deutsches Geldanlage-Fintech den Durchbruch zum Massenmarkt zu schaffen. "Wir haben kurz vor Jahresfrist die Zwei-Milliarden-Euro-Marke geknackt", bestätigte Tamaz Georgadze, Chef des 2013 gegründeten Start-ups Raisin, im Interview mit der Online-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins 'Capital'. Das auf die Vermittlung von Festgeldern spezialisierte Unternehmen, das unter dem Markennamen "Weltsparen.de" agiert, habe allein 2016 neue Spareinlagen im Umfang von rund 1,2 Mrd. Euro transferiert, berichtete Georgadze weiter. Insgesamt zähle Raisin inzwischen mehr als 60.000 Kunden.



Das Geschäftsmodell von Weltsparen, das auf dem Transfer von Spargeldern deutscher Kunden auf besser verzinste Tages- und Festgeld-Konten von Banken etwa in Italien, Portugal, Bulgarien oder Polen basiert, wird von Verbraucherschützern auch kritisch gesehen. Dennoch ist das Berliner Fintech allmählich auf dem Weg zu einem profitablen Business Case. Von den 27 Partnerbanken erhält Weltsparen für die Vermittlung der Einlagen eine Provision, die nach Angaben von Marktkennern bei etwa 0,2 Prozent pro Jahr liegen dürfte, was einem Provisionsvolumen von grob geschätzt 3,5 Mio. Euro jährlich entsprechen würde. Mit momentan 67 Mitarbeitern ließe sich das Unternehmen fast aus dem laufenden Geschäft finanzieren.



