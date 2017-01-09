DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
EMITTENT ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS US71647NAB55 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71647NAE94 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71645WAN11 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS XS0835886598 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71645WAP68 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71647NAL38 10.01.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
EMITTENT ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS US71647NAB55 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71647NAE94 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71645WAN11 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS XS0835886598 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71645WAP68 10.01.2017 HZE/EOT
PETROBRAS US71647NAL38 10.01.2017 HZE/EOT