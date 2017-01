Frankfurt - Verhalten startete der deutsche Aktienindex ins neue Jahr, so die Deutsche Börse AG. Mit einem Anstieg von 11.481 auf 11.599 Punkte habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der ersten Handelswoche einen kleinen Gewinn von rund 1 Prozent verbucht. Ebenso sei es dem EURO STOXX 50 ergangen, der sich am Freitag bei einem Stand von 3.323 Zählern aus dem Handel verabschiedet habe.

