Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-09 / 14:36 Pressemitteilung Januar 2017 der Hinkel & Cie. Düsseldorf, den 09. Januar 2017. Der bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwalter, Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, hat zum Jahresbeginn den erfahrenen und langjährigen Mitarbeiter, Herrn Marius Hoerner, zum neuen Asset-Manager und CIO (Chief Investment Officer) ernannt. Einhergehend hiermit verantwortet Herr Hoerner nunmehr auch die beiden Core-Fonds Europa und Welt der Hinkel & Cie. Der bisherige Vorstand und CIO, Jörg Bohn, hat sich nach mehr als fünf Jahrzehnte im Berufsleben zum 31.12.2016 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. "Mit dieser Personalmaßnahme stellen wir uns auch den Herausforderungen eines deutlich schneller gewordenen Marktgeschehen und versprechen uns frischen Wind in unseren Core Fonds" sagt Klaus Hinkel Vorstand und CEO (Chief Executive Officer). Zur fortentwickelten Anlagestrategie führt Marius Hoerner folgendes aus: "Die Anlage-Philosophie und das Risikomanagement nach Trendfolge, mit der Jörg Bohn über mehr als ein Jahrzehnt Hinkel & Cie. geprägt hat, wurde aktualisiert und dynamisiert im Rahmen eines klassischen Overlay-Ansatzes mit modernen Finanzinstrumente. Hierdurch agieren wir, wenn erforderlich, wesentlich zeitnäher und deutlich kostengünstiger". Der technisch-quantitative Selektions-Teil wurde basierend auf einer ausgiebigen Zeitreihenanalyse ebenfalls modernisiert und um die Multi-Momentum-Analyse erweitert. So erfolgt nunmehr die Auswahl des Aktienfondsanteils für die beiden Core Fonds grundsätzlich auf Basis dieser sich ergänzenden Kriterien. Zusätzlich wird bis zu 10% des jeweiligen Fondsvermögens, bei entsprechenden Opportunitäten, in sogenannten Deep-Value Werten angelegt die sich größtenteils aus der fundamental-quantitativen Analyse ergeben und meist dem Small-Cap Segment zuzurechnen sind. "Bis zu rund 20% des Fondsvermögens sind zinsbasierenden Produkten vorbehalten. Um der Finanzrepression zu entgehen nutzen wir im Hause die langjährig aufgebauten guten Kontakte und legen diesen Anteil fast ausschließlich in Finanzprodukten an, die institutionellen Investoren vorbehalten sind. Aktuell kalkulieren wir für diesen Anteil einen Ertrag/Wertanstieg von 5 bis 4,00% p.a. Insgesamt sehe ich durch diese Maßnahmen die Hinkel & Cie. bestens positioniert", so Marius Hoerner. "Die Veränderungen im Asset Management wurden im Vorfeld sowohl mit unseren institutionellen Anlegern und auch mit unseren wesentlichen privaten Klienten diskutiert und auf breiter Ebene begrüßt. Dies sowie die veränderten dynamischeren Anforderungen an das Asset-Management bestärken uns den eingeschlagenen Weg weiter fortzuführen und wird noch in diesem Monat zu einem weiteren Asset-Management-Ausbau im Rahmen eines Netzwerk-Partner-Konzeptes im Altersvorsorgebereich führen", so Klaus Hinkel. *Über Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung* Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG ist ein inhabergeführter und Banken unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf. Die Geschäftsleiter halten über die Hinkel & Cie. GmbH 83,2% des Grundkapitals in Höhe von 275.000 Euro an der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, die im Jahre 2000 gegründet wurde. Mit ihrem Dienstleistungs- und bewährten Wertsicherungskonzept bietet die Gesellschaft im Rahmen einer Best-of-Strategie Lösungen für Fragen, die ein sich ständig verändernder Kapitalmarkt den Anlegern stellt. Dabei agiert die Hinkel & Cie. als Unternehmer für ihre Mandanten und fühlt sich stets deren individuellen Bedürfnissen und Interessen verpflichtet. Presseanfragen: Hans Hinkel * Leiter Investor Relation/Kundenbetreuung Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG Königsallee 60 * D - 40212 Düsseldorf Telefon +49 (0)211 540 666-40 * Fax +49 (0)211 540 666 99 E-Mail: hans.hinkel@hinkel-vv.de * www.hinkel-vv.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HINKEL & CIE. Vermögensverwaltung AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 534937 2017-01-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1e16d3225073e9bb8c3d8c6bc92d0100&application_id=534937&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 08:36 ET (13:36 GMT)