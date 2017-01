In Deutschland sind mehr als 1,5 Millionen Photovoltaik-Anlagen installiert. E.ON will erstmals in einer wissenschaftlichen Studie ermitteln, wie gut deren Qualität ist. Dazu werde der umfangreichste, detaillierteste und methodisch einheitlichste Datensatz genutzt, der jemals zu PV-Anlagen vorlag, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

