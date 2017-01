PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt 'Atlantis I' an schwedischen Energiekonzern Vattenfall

DGAP-Ad-hoc: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt 'Atlantis I' an schwedischen Energiekonzern Vattenfall

09.01.2017 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU- Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I" an schwedischen Energiekonzern Vattenfall

Cuxhaven, 9. Januar 2017 - Die PNE WIND AG hat das in der Nordsee gelegene Offshore-Windpark-Projekt "Atlantis I" an den schwedischen Energiekonzern Vattenfall veräußert. Das Projekt "Atlantis I" wird bei Vollzug des Kaufvertrages, der noch von dem Eintritt verschiedener Vollzugsbedingungen abhängig ist, nach Zahlung eines unteren zweistelligen Millionenbetrages in Euro übergeben.

Über Meilensteinzahlungen profitiert PNE WIND AG außerdem an einer weiteren Wertsteigerung des Projekts infolge der Weiterentwicklung durch Vattenfall. Die PNE WIND AG wird als Dienstleister weiterhin für "Atlantis I" tätig sein.

PNE WIND hatte das Offshore-Projekt in 2013 erworben und seit dem kontinuierlich weiter entwickelt. Damit konnten die Rahmendaten von "Atlantis I" so verändert werden, dass in dem Projekt 73 WEA der Multi- Megawattklasse errichtet werden können.

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG PNE WIND AG Rainer Heinsohn Scott McCollister Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Scott.McCollister(at)pnewind.com

09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

534945 09.01.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0JBPG2 DE000A1R0741 DE000A12UMG0

AXC0155 2017-01-09/15:18