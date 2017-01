Mladá Boleslav/Wien (ots) -



- SKODA präsentiert umfangreich aufgewerteten OCTAVIA am 10. Januar in Wien - Weltpremiere wird ab 18.30 Uhr live via skoda-auto.de übertragen



Die Weltpremiere des überarbeiteten SKODA OCTAVIA und SKODA OCTAVIA RS wird am Dienstag, den 10. Januar 2017, ab 18.30 Uhr live im Internet übertragen. Die Veranstaltung findet im Wiener Semper Depot statt.



Die rund 20-minütige Fahrzeugpräsentation kann via Livestream auf der SKODA Website www.skoda-auto.de verfolgt werden. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Livestream: www.skoda-auto.de Embed Code: https://www.youtube.com/watch?v=Kh8DpdetzJw



Pressekontakt: Karel Müller Neue Medien Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de