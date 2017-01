Von Mark Taylor

NEW YORK (Dow Jones)--Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, hat sich gegen ein staatliches Konjunkturpaket ausgesprochen. Die USA profitierten von einer guten Wirtschaftslage, einschließlich einer Vollbeschäftigung, sagte Williams in einem Interview mit der Financial Times. Das lege nahe, dass jetzt nicht die Zeit für ein fiskalisches Anreizprogramm sei, wie es der designierte Präsident Donald Trump im Wahlkampf angekündigt hat. Ein Konjunkturpaket könnte die Fed dazu zwingen, die Zinsen in diesem Jahr aggressiver zu erhöhen.

Vor drei Jahren, als die Arbeitslosigkeit hoch gewesen sei und die Konjunktur in einem tiefen Tal gesteckt habe, wäre ein solches Paket eine gute Idee gewesen. "Aber ich glaube nicht, dass wir derzeit eine kurzfristige Stimulierung brauchen", sagte Williams, der in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss ist.

Die Fed hatte bei der Sitzung im Dezember 2015 nach genau einem Jahr erneut die Zinsen erhöht. Der Leitzins stieg um 25 Basispunkte auf die Spanne von 0,50 bis 0,75 Prozent. Für 2017 wurden drei Zinserhöhungen um insgesamt 75 Basispunkte in Aussicht gestellt, zuvor waren es nur zwei Zinsschritte gewesen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/chg

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 08:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.