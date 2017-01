Bad Marienberg - Die EU-Kommission arbeitet zusammen mit den Mitgliedstaaten daran, Hilfslieferungen in den Irak zu senden - speziell an die Menschen in Mossul. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission: Insgesamt hat die Kommission neun Flüge mit Hilfsgütern organisiert und kofinanziert, einschließlich drei zusätzliche Flüge, die heute (Montag) von Österreich und Frankreich aus gestartet und im Irak gelandet sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...