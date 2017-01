Bad Marienberg - Herr Maas ist beim Thema innere Sicherheit nicht Treiber, sondern Getriebener, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wahr ist, dass die SPD in den vergangenen Monaten die Vorschläge der Union permanent blockiert hat, Gesetzeslücken im Umgang mit sogenannten Gefährdern und mit Abschiebungen zu schließen.

Den vollständigen Artikel lesen ...