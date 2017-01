Düsseldorf - Der US-Dollar setzte heute Morgen seine Kursgewinne fort, die sich an den jüngsten Bericht zum US-Arbeitsmarkt am Freitag angeschlossen haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Am Finanzplatz Bangkok etwa bewege sich der heimische Baht somit zwischen den beiden Marken von 35,75 THB (Thailändischer Baht) und 35,80 THB. Marktteilnehmer würden dabei zunehmende Verkaufsorders der inländischen Exporteure erwarten, sollte der Kurs der amerikanischen Währung weiter ansteigen. Nach den Kursverlusten des Greenback zum Jahresauftakt würden viele Händler dennoch mit höheren USD-Notierungen zum Thailändischen Baht rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...