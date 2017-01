Volkswagen baut das Dienstleistungsgeschäft rund ums Fahren auch für Lastwagen aus.



Die Tochter Volkswagen Financial Services übernimmt von der DVB Bank 51 % am Tank- und Servicekarten-Abwickler LogPay Transport Services GmbH, wie sie am Montag mitteilte. LogPay gibt Tank-Karten aus, mit denen vor allem Lkw-Fahrer an Tankstellen der verschiedensten Marken zahlen können. Zudem können sie mit den Karten die Lkw- und Pkw-Maut in 18 europäischen Ländern begleichen. Volkswagen bietet Tank-Karten bisher nur für ausgewählte Marken und Tankstellen vor allem für Personenwagen. Mit LogPay sollen Kunden an 80 % aller Tankstellen in Deutschland bezahlen können.



Davon sollen zunächst die Besitzer einer "MAN Card" der Lkw-Tochter profitieren. "Bis 2020 wollen wir einer der größten Kraftstoffversorger in Europa sein und mehr als eine Milliarde Liter für unsere Kunden umsetzen", sagte Geschäftsführer Gerhard Künne von Volkswagen Leasing. Bisher kommt VW Financial Services mit 300.000 Tank- und Service-Karten auf einen Absatz von 380 Mio. Liter im Jahr.