Das iPhone wird zehn Jahre alt: Zum Geburtstag erinnern sich unsere Kollegen an die schönsten Momente mit ihrem Apple-Smartphone - oder eben an die schlimmsten. Was sie dem Geburtstagskind zu sagen haben.

Vor zehn Jahren stellte Apple das iPhone vor. Damals konnte sich kaum jemand vorstellen, dass Marktführer wie Nokia verschwinden würden. Inzwischen gibt es Smartphones wie Sand am Meer, doch das iPhone fasziniert noch immer.

Katharina Kort: Die Apple-Arroganz

Liebes iPhone,

ich war ein Fan der ersten Stunde. Ich war gerade in New York bei einer Freundin, als du auf den Markt kamst. Sie hatte sich stundenlang in die Schlange gestellt, um dich zu ergattern. Wow, man konnte damit im Internet surfen, per Mausklick direkt von der Website auf die Nummer wählen, Musik hören und Navi und Kompass waren auch dabei. Ich war überzeugt.

Kurze Zeit später hatte auch ich ein iPhone. Aber ich war ein "First-Mover" und blieb dann hängen. Du hast mich abgehängt. Von Anfang an hast du es mir nicht leicht gemacht: Du wolltest nicht so recht mit meinem Computer kommunizieren. Und irgendwann wolltest du dich nicht mehr updaten lassen. Ich kaufte noch ein neues Modell. Aber auch das gehörte innerhalb kurzer Zeit zur Steinzeit. "Da müssen Sie ein Neues kaufen" kommentierte der junge Mann im Apple-Store, als ich ihn beim Update um Hilfe bat. Am liebsten hätte ich ihm entgegnet: "Ich hatte schon ein iPhone, als du noch im Sandkasten gespielt hast".

Letztlich war es die Apple-Arroganz, die mich zu Samsung brachte. Aber vielleicht komme ich demnächst wieder zu dir zurück, liebes iPhone. Ich habe gehört, die Apple-Mitarbeiter sollen hier in Deutschland sehr hilfsbereit sein.

Katharina Kort

Johannes Steger: Mein teurer Weggefährte

Mein Verhältnis zu Apple lässt sich an einem simplen Beispiel illustrieren: Unlängst fiel auf einem Termin das Wlan aus, die Deadline aber nicht. Zum Glück gab es ein LAN-Kabel, aber leider hatte ich den passenden Adapter im Büro liegen lassen. So ist das nämlich bei Apple: Die Welt ist exklusiv, der Zugang kostet - und drin zu bleiben auch.

Aber das Design ist unschlagbar - und ich bin ein Opfer meiner ästhetischen Ansprüche. Da zahlt man doch gerne mehr.

So wie ich: Wenn die Konkurrenz-Handys meiner Freunde auf den Steinboden knallten, blieb der Schaden gering. Bei meinem iPhone habe ich in knapp drei Jahren vier Mal das Frontglas austauschen müssen. Innerlich wiederholte ich dann das Mantra: "Es ist doch so makellos und schön. Das lohnt sich."

Irgendwann wurde es mir dann aber doch zu teuer. Ich wechselte zur Konkurrenz. Tschüss Opfer-Dasein, hallo Steinfußböden! Mein neues Smartphone von Nexus fällt und fällt - und geht dabei dennoch nicht kaputt. Ach wie schön, ist das Leben ohne iPhone.

Ende des Jahres habe ich übrigens ein neues Diensthandy bekommen. Es ist ein iPhone. Ich habe das Gefühl, dass ich meinem privaten Handy in unbeachteten Momenten verächtliche Blicke zuwerfe.

Johannes Steger

Milena Merten: Mein schlimmster Moment mit dem iPhone

0 Bilder, 0 Videos, keine einzige Nachricht. Fassungslos starre ich auf das Display meines iPhones. Beim Update auf die Version 10.2 sind alle meine Daten verloren gegangen. Dabei hatte ich das regelmäßige iCloud-Back-up, also das regelmäßige Speichern meiner Kontakte, Fotos und Videos in der Datenwolke aktiviert. Ich war davon ausgegangen, dass meine Daten irgendwo in diesem diffusen Daten-Orbit herumschwirren und jederzeit wieder abrufbar seien. Falsch gedacht. Alles weg.

"Kann man nichts machen", teilt mir der junge, vollbärtige Mitarbeiter des Apple-Stores mit und wirft mir über den Rand seiner Hipster-Brille einen mitleidigen Blick zu. "Sie haben doch bestimmt zusätzlich über iTunes Ihre Daten gesichert, bevor Sie das Update geladen haben, oder?" Tja, habe ich natürlich nicht. Das letzte Mal habe ich meine Daten vor drei Monaten gesichert - im digitalen Zeitalter eine halbe Ewigkeit. Rund 300 Dateien sind somit für immer verschollen.

So ein Anfänger-Fehler passiert vermutlich sonst nur sogenannten digitalen Spätzündern - jenen Menschen über 40, die ohne Smartphone aufgewachsen sind und von denen niemand weiß, wie sie sich in ihrer Jugend verabredet oder den neuen Klatsch und Tratsch ausgetauscht haben. Mitfühlende Freunde beginnen sofort damit, mir Fotos von vergangenen Events über WhatsApp zuzuschicken, damit mein Fotoordner nicht länger verwaist bleibt.

Beim Durchscrollen werde ich fast rührselig: Verwackelte Bilder durchfeierter Nächte, Omas Geburtstagskuchen, das neue Hundewelpen meiner Freundin. Alltagsschnappschüsse, auf die man eigentlich auch gut verzichten könnte. Dennoch bin ich froh, sie wieder zu haben. Und merke mir fürs nächste Mal: Doppelt gesichert hält besser.

Milena Merten

Michael Verfürden: Friede und ihr Äpfelchen

Ihr Allerheiligstes trägt Friede in einer selbstgestrickten Socke durch die Gegend. Mit ihrem iPhone, das sie immer nur "mein Äpfelchen" nennt, informiert sich die 70-Jährige über das Weltgeschehen, ab und zu verschickt sie eine "Omail" an ihre Enkel und die Langeweile im Wartezimmer vertreibt sie sich mit der App "Quizduell".

Einer ihrer Enkel hat es mal gut mit ihr gemeint und der Smartphone-begeisterten Oma einen Laptop geschenkt. Den hat Friede allerdings nur ein einziges Mal hochgefahren. Seitdem fristet das Gerät ein Dasein als Briefbeschwerer. Friede bleibt lieber ihrem "Äpfelchen" treu. Das hat zwar ein kleineres Display - tut aber wenigstens, was sie will.

Auf der letzten Familienfeier diskutierten die unterschiedlichen Generationen der Familie über die Vor- und Nachteile von Smartphones. Man müsse das alles auch kritisch sehen, sagten die Jüngeren, das Ständig-Erreichbar-Sein sei schließlich eher Fluch als Segen. Da schüttelte Friede nur ...

