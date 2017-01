Hannover - Die deutsche Industrie hat im 4. Quartal 2016 deutlich an Dynamik gewonnen, berichten die Analysten der Nord LB.So hätten die Auftragseingänge zum Jahresende ein Wachstum erreicht wie schon seit rund fünf Jahren nicht mehr. Auch die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe habe im Oktober und November angezogen, was auch zu deutlichen Steigerungen bei den Exporten geführt habe. Im 4. Quartal sei eine BIP-Wachstumsrate von mehr als 0,5% Q/Q für Deutschland zu erwarten, was auch die Expansionsrate für die Eurozone in den Bereich von 0,5% Q/Q ziehen dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...