Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1380811044 Canstar Resources Inc. 09.01.2017 CA1380812034 Canstar Resources Inc. 10.01.2017 Tausch 500:1

US64127R3021 Neuralstem Inc. 09.01.2017 US64127R4011 Neuralstem Inc. 10.01.2017 Tausch 13:1

KYG592161049 Itafos 09.01.2017 KYG497151087 Itafos 10.01.2017 Tausch 1:1

CA87402T2065 Molori Energy Inc. 09.01.2017 CA60870N1006 Molori Energy Inc. 10.01.2017 Tausch 1:1