Nasdaq-100 - Gelingt die Trendbeschleunigung?

Hallo am Nachmittag,

nun ist es also geschafft! Am Freitag erreichte der Nasdaq-100® Index zum ersten Mal in seiner Geschichte die runde 5.000-Punkte-Marke und markierte ein neues Allzeithoch bei 5.020 Punkten.

Kurzfristig steht der Index also unter Strom, traf im Freitagshoch aber auch auf eine deckelnde Trendlinie. Diese müssten die Käufer überwinden, um eine Trendbeschleunigung in Richtung der 5.100-Punkte-Marke erwirken zu können. Solange der Index aber darunter notiert, sollten auch temporäre Rücksetzere nicht überraschen. Dabei dienen die Kursniveaus bei 4.992 und 4.960 Punkten als Unterstützungen.

Solange der Nasdaq-100® Index über dem Tief bei 4.884 Punkten verweilt, ist der Aufwärtsimpuls intakt. Bei 4.900 und knapp darüber zwischen 4.912 und 4.905 Punkten ist der Index bereits solide abgesichert.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.12.2016 - 06.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

