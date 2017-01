Mainz (ots) -



Woche 02/17 Mittwoch, 11.01.



Bitte Programmänderung beachten:



15.15 Die Trucker Immer gegen die Uhr



16.00 Die Trucker Schwere Last auf Achse



( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015



"ZDFzeit: Wie gut sind Billig-Bäcker? - Nelson Müller testet Brot, Snacks & Co." entfällt 19.30 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



"ZDFzeit: Der große Warentest -Wie gut sind Matratze, Waschmaschine & Co.?" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Donnerstag, 12.01.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



20.15 Terra X Im Bann des Priesterkönigs Suche nach den drei Indien Deutschland 2007



21.00 Mythen-Jäger Das gelobte Land Großbritannien 2014



21.40 Terra X Der Riese Goliath Auf den Spuren der Seevölker Deutschland 2007



22.25 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Garten Eden Großbritannien 2013



23.10 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014



23.55 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________



Freitag, 13.01.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



20.15 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012



21.00 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012



21.40 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004



22.25 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



23.10 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005



23.55 ZDFzeit Auf der Jagd nach verlorenen Schätzen Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen )



