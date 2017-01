Italiens Euro-Gegner wollen in Zukunft mit der Fraktion der Liberalen zusammenarbeiten. Der Komiker und Gründer der Euro-feindlichen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, erteilt der britischen Ukip damit eine Absage.

Die Euro-feindliche Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien will sich im EU-Parlament der Fraktion der Liberalen anschließen. Wie der Gründer der Bewegung, Beppe Grillo, am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sind 78,5 Prozent der Mitglieder für die Zusammenarbeit mit der Liberalen-Fraktion Alde, in der auch die FDP vertreten ist. An der am Sonntag angesetzten Abstimmung hätten sich rund 41.000 Mitglieder beteiligt.

Grillo hatte für den überraschenden Abschied von der Fraktion "Europa der Freiheit und der direkten Demokratie" (EFDD) ...

