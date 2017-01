Zürich (ots) - Im letzten August lancierte die Migros eine

Spielfiliale: Auf über 100 Quadratmetern können Kinder zwischen 4 und

12 Jahren "Verkäuferlis" spielen. Die Mini-Migros ist ein voller

Erfolg, darum reist sie auch im Jahr 2017 durch die ganze Schweiz und

wird in verschiedenen Einkaufszentren und Messen zu Besuch sein.



Rund 18'000 Kinder haben die Mini-Migros bereits besucht. Der

grosse Ansturm und die leuchtenden Kinderaugen haben die Migros

überzeugt, die Spielfiliale weiter einzusetzen. Die häufigsten

Kommentare der Buben und Mädchen waren: "Was, ist die Zeit schon um?"

und "Ich will morgen wieder kommen!"



In der Mini-Migros gestalten die Kinder beim "Verkäuferlis" ihre

eigene Welt. Wahlweise schlüpfen sie in die Rolle einer

Filialmitarbeiterin, eines Kunden oder eines Logistikers. Wie die

echte Migros verfügt auch die Mini-Migros über eigene

Industrie-Betriebe und ein ausgeklügeltes Transportsystem. In den

Regalen finden die jungen Besucher original verpackte Spielprodukte.

Nicht ganz überraschend kauften die Kinder bisher mit ihrem

Lilibiggs-Geld am liebsten Risoletto-Schokolade. Beliebt war auch die

Zahnpasta "Candida Junior Mint". Bei den Frischwaren lief die Banane

am besten, am wenigsten gekauft wurden die Käsescheiben "Raccard

assortiert". Die eifrigen Kassiererinnen und Kassierer nahmen 2016

insgesamt 679'093 Lilibiggs-Franken ein.



Die Migros hat das Konzept für die Mini-Migros gemeinsam mit

Marius Tschirky von der Agentur Hotz'n'Plotz entwickelt. Der

erfahrene Kindergartenlehrer ist vor allem bekannt, weil er mit der

Band für Kinder "Marius und die Jagdkapelle" auch als Musiker

erfolgreich ist. "Es war uns wichtig, dass die Kinder frei spielen.

Ohne Anleitungen und Animationen haben sie nicht nur mehr Spass,

sondern lernen auch viel - zum Beispiel beim Zählen, Stapeln,

Tauschen und Verhandeln", erklärt Tschirky.



Standorte 2017 und weitere Infos



09. bis 21. Januar 2017: Stücki Shoppingcenter, Basel

30. Januar bis 11. Februar 2017: Bülach Süd Center

20. Februar bis 4. März 2017: Centro Shopping Serfontana

13. März bis 25. März 2017: Mythen Center Schwyz

24. April bis 6. Mai 2017: Einkaufszentrum Rheinpark,

St.Margrethen

26. Juni bis 8. Juli 2017: Zentrum Oberland, Thun

17. bis 29. Juli 2017: Glattzentrum, Zürich

07. bis 19. August 2017: Centre Balexert, Genève

15. bis 24. September 2017: Comptoir Suisse, Lausanne

29. September bis 8. Oktober 2017: Foire du Valais, Martigny

23. Oktober bis 4. November 2017: Avry Centre



Die Mini-Migros ist kein Kinderhort; die Verantwortung für die

Kinder liegt bei den Eltern. Deshalb werden die Eltern auch gebeten,

sich im Wartebereich aufzuhalten, während das Kind am Spielen ist.

Der Besuch ist für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren geeignet, die

Spielzeit ist auf 30 Minuten begrenzt.



