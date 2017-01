Hannover - Am Devisenmarkt kam es - nach einem Zwischentief bei unter 1,0350 USD am Dienstag - zu einer Erholung des Euro in USD, die ihn wieder bis 1,06 USD trieb, so die Analysten der Nord LB.Diese Entwicklung dürfte vor allem von stärkeren Inflationszahlen aus Euroland getrieben worden sein, welche angedeutet hätten, dass die Zeit von Deflationssorgen vorbei sei und die EZB mittelfristig wohl eine nicht mehr ganz so expansive Geldpolitik anstreben werde. Zwar seien auch die US-Daten solide ausgefallen, aber sukzessive könnte sich doch die Erkenntnis durchsetzen, dass in den USA mittlerweile eine recht deutliche Konjunkturerholung eingepreist sein dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...