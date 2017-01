Die deutschen Geschäftsbanken gehen nur mit gedämpfter Zuversicht ins neue Jahr. Grund seien die politischen Unsicherheiten - gerade in Europa. Sorgen macht auch die italienische Krisenbank Monte dei Paschi.

Die privaten deutschen Geschäftsbanken blicken angesichts des Präsidentenwechsels in den USA, der Brexit-Verhandlungen und anhaltender Probleme in Europa mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2017. Die Banken gingen "mit einer gedämpften Portion Zuversicht" und einigen Sorgen ins neue Jahr, sagte am Montag der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) Michael Kemmer. Was sich mit dem neue US-Präsidenten Donald Trump ändern werde, sei noch unklar. Allerdings rechnet Kemmer nicht mit einer Rolle rückwärts in der Finanzregulierung.

Große Sorge bereitet den deutschen Banken die Entwicklung in Europa. "Die Währungsunion ...

