Baden-Baden (ots) - Montag, 09. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017



Geänderten Beitrag beachten!



20.15 (VPS 20.14) Zum Tode von Dietz-Werner Steck Tatort: Bienzle und die große Liebe Fernsehfilm Deutschland 2007 Erstsendung: 07.01.2007 in Das Erste Autor: Felix Huby Rollen und Darsteller: Ernst Bienzle____Dietz Werner Steck Hannelore Schmiedinger____Rita Russek Günter Gächter____Rüdiger Wandel Rominger____Walter Schultheiss Milan Popow____Misel Maticevic Kathi Popow____Katja Studt und andere Musik: Joe Mubare Szenenbild: Klaus Peter Platten Kamera: Andreas Bein Schnitt: Katja Habermehl-Fuchs



Dienstag, 10. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Detox - was bringen die teuren Produkte wirklich? Detox-Produkte sollen die körperliche Entgiftung fördern. Erzielen die meist teuren Produkte den gewünschten Effekt? "Marktcheck" prüft verschiedene Detox-Artikel, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sowie ein Arzt aus Heidelberg bewerten sie.



Thermomix - wie das Küchengerät gepuscht wird Laut Werbung und den Kommentaren mancher Nutzer ist der Thermomix das Wundergerät für die Küche. Was macht den angeblichen Alleskönner so erfolgreich? SWR Reporter Christian Saathoff besucht eine Thermomix-Party und versucht dem Geheimnis des Gerätes auf die Spur zu kommen. Wie gut schneidet die Konkurrenz ab? "Marktcheck" klärt auf.



Lederhandschuhe - wie viele Schadstoffe stecken drin? In Lederhandschuhen enthaltene gefährliche chemische Inhaltsstoffe wie das allergieauslösende Chrom VI sorgen immer wieder für Rückrufaktionen. "Marktcheck" testet Damen- und Herrenlederhandschuhe aus Discountern, Modegeschäften und Warenhäusern.



Versicherungen - welche sollte man unbedingt haben? Von der Sterbegeld- bis zur Haftpflichtversicherung nimmt "Marktcheck" zusammen mit Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey verschiedene Versicherungen unter die Lupe. Welche Versicherung sollte man unbedingt abschließen und auf welche kann man verzichten?



DSL-Router - kein Anschluss unter dieser Nummer Einfach, schnell und günstig sollen Telefon- und Internetzugänge laut den Werbeversprechen der Anbieter sein. Die Realität sieht oft anders aus. Immer wieder berichten Kunden, dass Tage oder sogar Monate vergehen, bis Telefon und Internet verfügbar sind. Mehr als ein halbes Jahr warten zwei "Marktcheck"-Zuschauer bereits auf ihren Anschluss. Technikertermine verlaufen erfolglos, die Verantwortung wird hin- und her geschoben. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.



Wachsflecken - wie einfach lassen sie sich entfernen? Wachsflecken auf Tischdecken oder Teppichen sind ärgerlich. Helfen Kälte oder Bügeleisen bei der Fleckenentfernung? "Marktcheck" probiert es aus.



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".



Dienstag, 10. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017



21.00 Im Land der Lügen



Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren



Zahlen lügen nicht. Diese angebliche Wahrheit machen sich viele zunutze, vor allem Politik und Wirtschaft, lassen sich doch hinter scheinbar objektiven Zahlen die wahren Interessen und Ziele scheinbar wissenschaftlich verbergen. Bei Bluthochdruck und Blutzucker wurden die Grenzwerte in den vergangenen Jahren immer wieder gesenkt. Zur Freude der Pharmaindustrie, die auf diese Weise zu Millionen neuer Patienten kommt. Der medizinische Nutzen ist längst nicht so eindeutig, wie suggeriert wird. Die Zahlen basieren oft auf fragwürdigen Studien, die interessengesteuert entstanden sind, sagt der weltweit anerkannte Risikoforscher Gerd Gigerenzer. Ob Cholesterin oder Bevölkerungsprognosen, eine Fülle von Daten und Zahlen erreicht täglich die Öffentlichkeit. Kann man den Zahlen wirklich vertrauen? Woher kommen sie? Welche Interessen stecken dahinter und wie wird getrickst? Wie kommen Versicherer zum Beispiel auf Lebenserwartungen von 115 Jahren bei ihren Prämienberechnungen? Die Dokumentation begibt sich auf die objektive Suche nach der Wahrheit und zeigt, mit welchen Tricks getäuscht und manipuliert wird. Worauf sollte man in Zukunft achten, um im Zahlenmeer den Überblick zu behalten?



Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/09.01.2017



21.00 Wohnträume im Südwesten



Wie schafft man es, für ein nur handtuchbreites Grundstück ein bezahlbares Traumhaus zu entwerfen? Wie kann aus einem abgehalfterten Drogeriemarkt ein Wohntraum entstehen? Und was muss man tun, um aus einer Wohnung in Form eines Tortenstücks ein Schmuckstück zu machen? In der Sendung werden Beispiele von ungewöhnlichen Wohnprojekten vorgestellt: Wer wohnt in solchen Traumwohnungen und wie sind die Besitzer zu ihren Traumobjekten gekommen?



Der Traum vom eigenen Haus war durch die horrenden Immobilienpreise im Raum Stuttgart für Familie Finck-Sixt lange ein unerfüllbarer Wunsch. Schließlich ergatterten sie ein kleines Grundstück, das allerdings als eigentlich nicht bebaubar galt. Viel zu schmal. Also ließ sich Thomas Finckh, von Beruf Architekt, etwas Ungewöhnliches einfallen: ganz dünne Wände aus durchscheinendem Plastik, die dem schmalen Haus innen mehr Raum lassen. Wie lebt es sich darin? Und: Hält so ein graziles Plastikhaus wirklich zusammen?



Auch Sybille Schwarz hat lange nach ihrem Wohntraum gesucht. Die Grafikdesignerin war schon in New York und Tokio zu Hause. Doch dann zog es sie wieder in das heimische Stuttgart - schnuckelig, aber doch nicht so ganz urban, wie sie es gewohnt war. Fündig wurde sie schließlich in einem ganz ungewöhnlichen Bau: Ein altes Laborgebäude aus den 50er Jahren, das heute exquisite Stadtwohnungen im Bauhausstil beherbergt. Nach vielen Jahren der Wanderschaft in der Welt ist das jetzt ihr persönlicher Ruhehafen. Bei der Wohngestaltung stand ihr der Innenarchitekt Peter Ippolito zur Seite, der auch in Chicago und Berlin arbeitet. Auch er hat seinen eigenen Wohntraum in Stuttgart gefunden, in einem denkmalgeschützten Gründerzeit-Gebäude. Die Wohnung hat die ungewöhnliche Form eines Tortenstücks. Als Fachmann hat er sich intensiv damit beschäftigt, was man tun muss, um seine Wohnung in ein harmonisches Wohlfühl-Refugium zu verwandeln. Ob umgebaute Tabakscheune oder umgerüsteter Gewerbebau: Die Besitzer öffnen die Türen, führen die Zuschauerinnen und Zuschauer durch ihre Wohnungen und Häuser und erzählen ihnen die Geschichte ihrer Wohnträume.



