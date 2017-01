Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Ein Teil der Länder will die unter den Tisch zu fallen drohende Angleichung der Gebühren für das Stromnetz nicht hinnehmen. Dazu zählt nach den ostdeutschen Bundesländern nun auch Bayern. "Das bayerische Wirtschaftsministerium wird sich beim Thema Netzentgelte für die Nutzung der Übertragungsnetzebene weiterhin für eine gerechtere Verteilung der Kosten der Energiewende einsetzen", erklärte das Haus von Ministerin Ilse Aigner (CSU) auf Anfrage.

Bei dem Streit geht es um ungleiche Belastungen aus der Energiewende. In Regionen mit hohem Zubau an Windrädern und Solarfeldern müssen Industrie und Haushalte deutlich höhere Netzgebühren an die großen Übertragungsnetzbetreiber zahlen als in Regionen ohne starke Basis bei den erneuerbaren Energien. Besonders betroffen sind dabei die neuen Bundesländer, die weitaus mehr Strom produzieren als sie selbst verbrauchen. Mit dem neuen Gebührensatz, der ab 1. Januar in Kraft getreten ist, werden insgesamt 12 Bundesländer schlechter gestellt, so dass sich das Kräfteverhältnis verschoben hat.

Eigentlich hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) versprochen, die Unwucht zu beseitigen. Doch überraschend wurde im aktuellen Entwurf über das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgelte (NEMoG)der entsprechende Passus gestrichen. Beobachter in Berlin vermuten, dass das von der SPD regierte Nordrhein-Westfalen (RW) den Ausschlag gegeben hat. Im Mai wird dort ein neuer Landtag gewählt und Ministerpräsidenten Hannelore Kraft (SPD) will eine Mehrbelastung von Unternehmen und Verbrauchern bei der Stromrechnung verhindern. Neben NRW profitieren auch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland von der bestehenden Regelung.

Am Freitag hatte sich bereits Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) über den Wegfall der entsprechenden Regelung im Gesetzentwurf lauthals beschwert. "Mit der Verabschiedung des EEG gab es eine Zusage des Bundes, dass es bis Jahresende 2016 einheitliche Netzentgelte in West und Ost geben wird", hatte Tillich erklärt. Wenn der Gesetzentwurf des Wirtschaftsministers vom Bundeskabinett in der jetzigen Form so durchgewunken werde, "bricht der Bund sein Versprechen und dem Entwurf ist das Herzstück genommen", legte der CDU-Politiker nach.

Um die Kosten der Energiewende auf Netzebene zu senken, will Gabriel nach dem jetzigen Stand nur die sogenannten vermiedenen Netzenzgelte über einen Zeitraum von zehn Jahren abschmelzen. Nach den Zahlen seiner Experten brächte das den Verbrauchern ab 2018 eine jährliche Entlastung zwischen 10 und 35 Euro pro Jahr. Für Gewerbe- und Industriekunden lägen die Einsparungen sogar noch etwas höher.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 10:12 ET (15:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.