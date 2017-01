Hannover - Nach dem soliden US-Arbeitsmarktbericht ist für die kommenden Tage datenseitig leichtes Durchatmen angesagt, so die Analysten der Nord LB. Erst ab Donnerstag dürfe wieder auf Bekanntgaben marktrelevanter Konjunkturdaten fokussiert werden. Dabei sei auf das deutsche BIP-Wachstum für das Gesamtjahr 2016 (am Donnerstag) sowie auf chinesische Handelszahlen (am Freitag) zu schauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...