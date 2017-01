Die Vereidigung von Donald Trump rückt näher und manche Investoren werden nervös. Einige richten sich einen Trump-Twitter-Alarm ein. Andere halten sich an die traditionellen sicheren Häfen - und kaufen Gold.

Am Montag nichts Weltbewegendes auf Donald Trumps Twitter-Account. Routinemäßig wetterte der künftige US-Präsident gegen die "Lügenpresse", deren Vertreter angeblich verschwiegen, dass Mexiko für den Bau der "großen Mauer" an seiner Grenze später bezahlen werde. Zugleich lobte er den konservativen Medienmogul Rupert Murdoch als "großartigen Typen" und schimpfte Meryl Streep als die "am meisten überschätzte Schauspielerin Hollywoods". Außerdem dankte er Fiat-Chrysler und Ford dafür, dass sie planen, ihre Produktion stärker auf die USA zu fokussieren. Die Investoren können also aufatmen - vorerst.

Dass 140 Zeichen von Donald Trump auch kleine Marktbeben auslösen können, ist spätestens seit vergangener Woche bekannt. Am Dienstag attackierte er den US-Automobilhersteller General Motors über den Nachrichtenkanal. GM solle seine Chevys gefälligst in den USA bauen - oder "eine hohen Zoll bezahlen". Nur wenig später gab der GM-Rivale Ford bekannt, Pläne für ein 1,6 Milliarden US-Dollar teures Werk in Mexiko umzuschmeißen und stattdessen in den USA zu investieren. Am Sonntag dann verkündete Fiat Chrysler, mehr als eine Milliarde US-Dollar in zwei marode US-Werke zu stecken - mehr als 2000 Jobs sollen so entstehen.

Der Trump-Kuschelkurs der US-Konzerne mag zwar für die Anleger zunächst positiv sein, immerhin kletterte die Ford-Aktie binnen einer Woche gut fünf Prozent nach oben. Fiat-Chrysler-Papiere gewannen sogar 14 Prozent binnen Wochenfrist und selbst für den attackierten GM-Konzern ging es gut drei Prozent nach oben. Zugleich schüren die Trump-Tweets eine Grundunsicherheit bei den Anlegern. Was wird dem blonden Milliardär wieder in den Sinn ...

