DGAP-Media / 2017-01-09 / 16:38 Düsseldorf/Prien a. Chiemsee, 09. Januar 2017 *Übernahme des Dominikus Krankenhauses durch die Schön Klinik abgeschlossen* *Nach eingehender Prüfung haben die Behörden der Übernahme des Dominikus-Krankenhauses in Düsseldorf-Heerdt durch die Schön Klinik, einer der führenden Klinikbetreiber in Deutschland, zugestimmt. Für die Klinikgruppe in privater Trägerschaft der Familie Schön mit 17 Standorten in Deutschland ist es die erste Klinik in Nordrhein-Westfalen. * Der im September gestartete Kauf aus der Insolvenz wurde nun mit der Freigabe durch alle relevanten Behörden abgeschlossen. Der neue Klinikleiter Michael Schlickum, der bereits in der Vergangenheit für die Schön Klinik in leitenden Positionen tätig war, wird die neue Schön Klinik Düsseldorf aktiv in die Schön Klinik-Gruppe einbinden: "In den vergangenen Wochen haben wir die Klinik intensiv kennengelernt und mit Hochdruck daran gearbeitet, den Integrationsprozess im engen Austausch mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern voranzutreiben", berichtet Michael Schlickum. "Von den Mitarbeitern wurde der Abschluss mit großer Erleichterung aufgenommen. Die Anspannung und Ungewissheit der letzten Monate hat damit ein Ende." Für die nächsten zwei Jahre hat die Schön Klinik den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen zugesagt. Für die Weiterentwicklung und den Ausbau des Standortes sind die Mitarbeiter, ihre Kompetenz und ihr Engagement unerlässlich. "Wir freuen uns darauf, das Haus gemeinsam mit den Mitarbeitern wieder auf Erfolgskurs zu bringen und sehen in der Einrichtung einen attraktiven Ausgangspunkt für weiteres Wachstum in Nordrhein-Westfalen", sagt Carla Naumann, zuständige Geschäftsführerin der Schön Klinik. Die Schön Klinik plant daher zusätzlich zu erheblichen Investitionen in die technische Ausstattung und das medizinische Equipment über 20 Millionen Euro für Bautätigkeiten am Standort Düsseldorf ein. *Ausbau des medizinischen Angebots und der bekannten Schwerpunkte* Im April 2017 beginnt Herr Dr. Matthias Schlensak als neuer Chefarzt im Zentrum für Allgemeine Chirurgie. Mit ihm wird die Adipositas-Chirurgie wieder als medizinischer Schwerpunkt in der Klinik verankert. Gleichzeitig ist im April 2017 die Etablierung eines orthopädischen Zentrums vorgesehen. Innerhalb dieses Zentrums wird Herr Dr. Michael Hammer seinen bekannten und bis dato in der Allgemeinen Chirurgie verankerten medizinischen Schwerpunkt Endoprothetik und Unfallchirurgie weiter ausbauen. Für den Aufbau der neuen Wirbelsäulenchirurgie als weiterer Teil des orthopädischen Schwerpunktes wurde bereits ein Chefarzt gefunden, dieser wird ebenfalls im April starten. Bei allen medizinischen Veränderungen bleibt die wohnortnahe Allgemein- und Notfallversorgung der Bevölkerung durch erstklassige medizinische Betreuung sichergestellt und wird durch die weitere Spezialisierung der Schön Klinik sogar noch erweitert. *Über die SCHÖN KLINIK* Die Schön Klinik ist eine Klinikgruppe in privater Trägerschaft (Familie Schön) mit den Schwerpunkten Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie und Innere Medizin. An 17 Standorten in Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen behandeln 10.000 Mitarbeiter jährlich mehr als 100.000 Patienten. www.schoen-kliniken.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Schön Klinik Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 535061 2017-01-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c599fbe3d70e5f0285decfef3ab62481&application_id=535061&site_id=vwd&application_name=news

